На эспланаде в Перми заработала Масленичная ярмарка

В центре Перми открылась праздничная ярмарка, приуроченная к Масленице. Торговые домики установили на городской эспланаде, они будут принимать посетителей до 23 февраля.
В будние дни ярмарка работает с 12:00 до 19:00, а по выходным и в праздничные даты — с 11:00 до 19:00.
Гостям предлагают широкий выбор изделий ручной работы и товаров народных промыслов. В продаже — расписные тарелки, деревянные ложки и лопатки, плетёные изделия из бумажной лозы, посуда и кухонные принадлежности, керамика, сувениры с пермской символикой, изделия из дерева и бересты. Также можно купить игрушки ручной работы и гипсовые наборы для раскрашивания.
Отдельные прилавки заняты одеждой и аксессуарами: здесь представлены вязаные вещи, украшения для волос, бижутерия, мыло ручной работы, текстиль для дома и элементы декора.
Любителей сладкого и необычных угощений ждёт гастрономическая часть ярмарки. Посетителям предлагают шоколад ручной работы, мёд и продукты пчеловодства, чак-чак, леденцы, пироги с калиной и вишней, пряники, авторские чайные смеси и варенье из шишек.