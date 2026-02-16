Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На эспланаде в Перми заработала Масленичная ярмарка

Публикуем график работы ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В центре Перми открылась праздничная ярмарка, приуроченная к Масленице. Торговые домики установили на городской эспланаде, они будут принимать посетителей до 23 февраля.

В будние дни ярмарка работает с 12:00 до 19:00, а по выходным и в праздничные даты — с 11:00 до 19:00.

Гостям предлагают широкий выбор изделий ручной работы и товаров народных промыслов. В продаже — расписные тарелки, деревянные ложки и лопатки, плетёные изделия из бумажной лозы, посуда и кухонные принадлежности, керамика, сувениры с пермской символикой, изделия из дерева и бересты. Также можно купить игрушки ручной работы и гипсовые наборы для раскрашивания.

Отдельные прилавки заняты одеждой и аксессуарами: здесь представлены вязаные вещи, украшения для волос, бижутерия, мыло ручной работы, текстиль для дома и элементы декора.

Любителей сладкого и необычных угощений ждёт гастрономическая часть ярмарки. Посетителям предлагают шоколад ручной работы, мёд и продукты пчеловодства, чак-чак, леденцы, пироги с калиной и вишней, пряники, авторские чайные смеси и варенье из шишек.