На эспланаде в Перми заработала Масленичная ярмарка

Гостям предлагают широкий выбор изделий ручной работы и товаров народных промыслов. В продаже — расписные тарелки, деревянные ложки и лопатки, плетёные изделия из бумажной лозы, посуда и кухонные принадлежности, керамика, сувениры с пермской символикой, изделия из дерева и бересты. Также можно купить игрушки ручной работы и гипсовые наборы для раскрашивания.