В России могут начать определять возраст при онлайн-покупках по биометрии

Правительство предложило определять возраст при онлайн-покупках по биометрии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правительство предложило использовать биометрию для определения возраста при онлайн-покупках, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью товаров 18+. В качестве одного из инструментов мы предлагаем использование единой биометрической системы», — сказал он по итогам стратегической сессии по вопросам регулирования платформенной экономики.

Григоренко добавил, что сейчас эти меры обсуждаются с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.

В январе правительство опубликовало документ, в котором включило совершенствование контроля за доступом детей к взрослым товарам в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. План предусматривает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Они должны включать проверку возраста покупателей с помощью биометрии или паспорта.

