Создан первый интегральный электрооптический модулятор для фотонных чипов

Фотонные интегральные схемы (ФИС) считаются наиболее перспективными для современной связи, позволяющими мгновенно передавать любые объемы информации на любые расстояния с максимальной защищенностью. И наиболее перспективной платформой для фотонных устройств видимого и ближнего инфракрасного диапазона для телеком-индустрии, биофотоники и высокочувствительной сенсорики считается нитрид кремния. Но до сих пор нитрид был бессилен перед главной задачей — быстрым управлением сигналом на чипе. Поэтому для преобразования электронного сигнала в оптический пока используются модуляторы на ниобате лития. Они имеют миллиметровые размеры, что для таких систем обработки данных очень много.