Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создан первый интегральный электрооптический модулятор для фотонных чипов

Фотонные интегральные схемы считаются наиболее перспективными для современной связи, позволяющими мгновенно передавать любые объемы информации на любые расстояния с максимальной защищенностью.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана с коллегами из ВНИИА им. Н. Л. Духова создали интегральный электрооптический модулятор для фотонных чипов — устройство, регулирующее фотонный световой сигнал в системах оптико-волоконной связи, сообщили в пресс-службе МГТУ. Новое устройство в сотни раз меньше существующих модуляторов и обеспечивает крайне малые потери сигнала.

«В Квантум-парке МГТУ им. Н. Э. Баумана в научно-образовательном центре “Функциональные микро/ наносистемы” (НОЦ ФМН) впервые создан электрооптический модулятор для фотонной платформы на нитриде кремния (SiN) и прозрачных проводящих оксидах. Разработанное устройство обеспечивает быстрое управление оптическим сигналом с частотой выше 1 гигагерца и высокую производительность для широкого ряда высокотехнологичных устройств: от беспилотных комплексов, центров обработки данных до систем связи нового поколения и фотонных квантовых вычислителей», — отметили в пресс-службе.

Фотонные интегральные схемы (ФИС) считаются наиболее перспективными для современной связи, позволяющими мгновенно передавать любые объемы информации на любые расстояния с максимальной защищенностью. И наиболее перспективной платформой для фотонных устройств видимого и ближнего инфракрасного диапазона для телеком-индустрии, биофотоники и высокочувствительной сенсорики считается нитрид кремния. Но до сих пор нитрид был бессилен перед главной задачей — быстрым управлением сигналом на чипе. Поэтому для преобразования электронного сигнала в оптический пока используются модуляторы на ниобате лития. Они имеют миллиметровые размеры, что для таких систем обработки данных очень много.

Нитрид и оксид помогли в создании устройства.

Устройство, изобретенное в НОЦ ФМН совместной командой МГТУ им. Н. Э. Баумана и ВНИИА им. Н. Л. Духова, стало первым интегральным электрооптическим модулятором на нитриде кремния и прозрачных проводящих оксидах. Основа модулятора — многослойная структура, состоящая из пяти ультратонких слоев материалов. Ключевым элементом выступает активный слой прозрачного проводящего оксида, обладающий выраженным электрооптическим эффектом и низкими вносимыми потерями. Он обеспечивает управление оптическим сигналом: при подаче электрического потенциала меняется концентрация свободных носителей заряда, что приводит к изменению оптических свойств материала и позволяет эффективно регулировать прохождение сигнала. Модулятор имеет полосу пропускания выше 1 гигагерца, размер менее 10 микрометров и низкий уровень вносимых потерь на уровне 5,7 децибел.

«Разработка шла непросто: приходилось пересматривать материалы, топологию, подходы к изготовлению и характеризации устройства. В итоге создан модулятор, который существенным образом расширяет возможности нашей нитридной фотонной платформы. Благодарю всю команду за помощь и совместную работу, а правительство Москвы — за высокую оценку нашего общего труда», — отметил руководитель авторского коллектива, научный сотрудник НОЦ ФМН Евгений Лотков. За свою работу он удостоен премии правительства Москвы молодым ученым за 2026 год.

Результаты опубликованы в научном журнале Applied Physics Letters.