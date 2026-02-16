Ученые усомнились в «кометном» происхождении последнего наступления ледников

В прошлом ученые связывали это похолодание с климатическими факторами, однако в начале текущего столетия американские геологи предположили, что это похолодание было порождено падением небольшой кометы или крупного астероида. В конце прошлого года в журнале PLoS One появилась серия из двух статей, чьи авторы обнаружили следы этой катастрофы в виде частиц кометной пыли и деформированных зерен кварца в породах, собранных со дна арктического Моря Баффина и на острове Санта-Роза у берегов Калифорнии.