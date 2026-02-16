Ученые усомнились в «кометном» происхождении последнего наступления ледников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Редакция журнала PLoS One отозвала из печати два недавно опубликованных громких исследования, чьи авторы заявляли об обнаружении свидетельств того, что так называемое дриасовое похолодание было вызвано 12,9 тыс. лет назад падением кометы и что это событие привело к исчезновению культуры кловис, первой общности древних индейцев. Об этом говорится на сайте издания.
«Редакция PLoS One после консультаций с профильными экспертами приняла решение отозвать эти публикации, что связано как с возможным использованием ИИ при подготовке списка литературы, так и с рядом ошибок и методологических проблем. В частности, заявленные следы падения небесного тела в одной из публикаций оказались панцирями морских водорослей», — говорится в сообщении.
Последнее похолодание и последовавшее за ним наступление ледников на Земле произошло примерно 12,9 тыс. лет назад. Этот этап в геохронологии известен как младший, или поздний, дриас. Резкие изменения климата предположительно спровоцировали полное вымирание мегафауны Северной Америки, в том числе мастодонтов и саблезубых кошек, а также исчезновение культуры кловис, первых североамериканских индейцев.
В прошлом ученые связывали это похолодание с климатическими факторами, однако в начале текущего столетия американские геологи предположили, что это похолодание было порождено падением небольшой кометы или крупного астероида. В конце прошлого года в журнале PLoS One появилась серия из двух статей, чьи авторы обнаружили следы этой катастрофы в виде частиц кометной пыли и деформированных зерен кварца в породах, собранных со дна арктического Моря Баффина и на острове Санта-Роза у берегов Калифорнии.
Эти заявления вызвали бурное обсуждение в сообществе геологов и антропологов, часть из которых выразила сомнения в корректности выводов исследователей. Это побудило редакцию PLoS One изучить выводы и исходные данные авторов этих открытий совместно с группой независимых экспертов. Помимо возможного использования ИИ и проблем с определением природы образцов, этот анализ указал на наличие проблем с методологией определения их возраста, что могло исказить результаты анализа.
Также эксперты обнаружили свидетельства того, что авторы открытий отобрали лишь часть зерен кварца и частиц пыли из проб грунта, что также потенциально исказило их выводы. Все это породило серьезные сомнения в научности результатов этих работ, что вынудило редакцию журнала отозвать обе работы из печати. С этим не согласилась большая часть авторов данных публикаций, что приведет к дальнейшему обострению споров вокруг «кометной» теории происхождения дриасового похолодания.