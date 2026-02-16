Ричмонд
Новый гендиректор «Белтелекома» повысит уровень клиентской поддержки и сервиса

«Белтелеком» возглавил новый генеральный директор.

Источник: Комсомольская правда

На должность генерального директора РУП «Белтелеком» назначен Александр Кенда, сообщили в Минсвязи Беларуси.

Коллективу предприятия нового руководителя 16 февраля представил министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Он сказал о важной роли государственного оператора электросвязи и отметил:

— Сегодня необходимо работать проактивно, переходя к опережающему развитию инфраструктуры и сервисов. Особое внимание — дальнейшему внедрению проводной связи в малых населенных пунктах.

Среди приоритетных направлений названо повышение уровня клиентской поддержки и сервиса.

