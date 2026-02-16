Главные новости к вечеру 16 февраля 2026 года

В августе прошлого года на Украине объявили, что к концу 2025 года или началу 2026 года в стране начнется массовое производство отечественных ракет «Фламинго». Однако с тех пор разговоры поутихли. Даже заявленные показатели точности розовой ракеты вызывают недоумение, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.