Главные новости к вечеру 16 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 16 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков: в Женеве будут обсуждать вопрос территорий

Источник: Reuters

Переговоры в Женеве по Украине по сравнению с раундами в Абу-Даби затронут более широкий спектр тем. Там будут рассматриваться все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергея Иванова исключили из состава Совбеза

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.

КНБ Казахстана начал проверку в отношении Сабурова

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова. Ранее казахстанский активист Марат Турымбетов сообщил, что направил в генпрокуратуру заявление против Сабурова с требованием проверить передачу им десяти мотоциклов российским бойцам в зоне СВО летом 2025 года.

Tagesspiegel: украинская ракета «Фламинго» близка к провалу

Источник: AP 2024

В августе прошлого года на Украине объявили, что к концу 2025 года или началу 2026 года в стране начнется массовое производство отечественных ракет «Фламинго». Однако с тех пор разговоры поутихли. Даже заявленные показатели точности розовой ракеты вызывают недоумение, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

ВС России освободили два населенных пункта

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские войска освободили населенный пункт Покровка в Сумской области и Миньковку в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

