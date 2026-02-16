Главные новости к вечеру 16 февраля 2026 года

Песков: в Женеве будут обсуждать вопрос территорий
Переговоры в Женеве по Украине по сравнению с раундами в Абу-Даби затронут более широкий спектр тем. Там будут рассматриваться все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сергея Иванова исключили из состава Совбеза
Президент России Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
КНБ Казахстана начал проверку в отношении Сабурова
Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова. Ранее казахстанский активист Марат Турымбетов сообщил, что направил в генпрокуратуру заявление против Сабурова с требованием проверить передачу им десяти мотоциклов российским бойцам в зоне СВО летом 2025 года.
Tagesspiegel: украинская ракета «Фламинго» близка к провалу
В августе прошлого года на Украине объявили, что к концу 2025 года или началу 2026 года в стране начнется массовое производство отечественных ракет «Фламинго». Однако с тех пор разговоры поутихли. Даже заявленные показатели точности розовой ракеты вызывают недоумение, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
ВС России освободили два населенных пункта
Российские войска освободили населенный пункт Покровка в Сумской области и Миньковку в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.