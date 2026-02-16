Ричмонд
ЦБ изучит методы противодействия мошенникам

ЦБ России изучит методы мошенников и борьбы с ними.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России изучит, как мошенники манипулируют россиянами и как этому противостоять, сообщается в материалах регулятора «Направления экономических исследований в Банке России в 2026—2028 годах».

«Изучение методов мошенничества на рынке финансовых услуг. Это направление охватывает изучение поведенческих аномалий и когнитивных искажений потребителей финансовых услуг на российском финансовом рынке, а также разработку методов (регулирование) противодействия психологическому манипулированию их выбором», — говорится там.

Регулятор отмечает, что важно проанализировать механизмы мошенничества с использованием методов социальной инженерии и предложить меры противодействия.