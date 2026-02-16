Облом: Граждане Молдовы, у которых аннулировали румынские паспорта, могут потерять и пособие на детей

Граждане Молдовы, у которых аннулировали румынский документ, могут потерять пособие на детей.
Власти Румынии сообщили, что выплаты можно оформить на второго родителя или доверенное лицо по специальной доверенности.
Для получения средств нужно подать заявление в территориальное агентство и предоставить копию доверенности, передает Gândul.ro.
Напомним, более 100 тысяч молдаван остались без румынских паспортов во время операции «Булетин» — достоверения личности у них отбирали не только на границе, но даже на улицах во время проверок.
