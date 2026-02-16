Два рыбака погибли в палатке на Вилейском водохранилище

14 февраля 51-летний житель деревни Новый двор отправился на рыбалку вместе с приятелем. Они решили перейти на другой берег реки Свислочь, но один из рыбаков провалился в воду. Товарищ попытался помочь, но безуспешно. Он вызвал спасателей.