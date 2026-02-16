Два рыбака погибли в палатке на Вилейском водохранилище

Рыбалка на зимних водоемах привела к гибели нескольких мужчин, сообщили в Следственном комитете.
14 февраля 51-летний житель деревни Новый двор отправился на рыбалку вместе с приятелем. Они решили перейти на другой берег реки Свислочь, но один из рыбаков провалился в воду. Товарищ попытался помочь, но безуспешно. Он вызвал спасателей.
«Прибывшие работники МЧС извлекли мужчину из воды, однако он уже не подавал признаков жизни. Второй рыбак был доставлен в медицинское учреждение с обморожением пальцев рук и ног», — рассказали в СК.
Еще один несчастный случай произошел вечером 15 февраля на Вилейском водохранилище. В палатке, установленной на льду вблизи деревни Чижевичи, нашли тела двух рыбаков — 53-летнего минчанина и 51-летнего жителя Осиповичей. Предварительная причина их гибели — отравление угарным газом.
«По предварительным данным следствия, в закрытом пространстве палатки при работе отопительных приборов произошло накопление опасных концентраций газа, что и привело к трагическим последствиям», — сообщили в СК.
