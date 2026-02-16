Не только у «Европы»: в Калининграде расширят географию городских ярмарок

Депутаты горсовета предложили расширить географию мероприятий: судя по отзывам людей, подобные события пользуются популярностью у горожан и туристов. Игорь Шлыков пояснил, что уже в этом году при наступлении тепла планируется изменить локации ярмарок, чтобы задействовать разные части Калининграда. Практики проведения только у монумента «Мать-Россия» и ТЦ «Европа» больше не будет.