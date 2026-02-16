В Омской области Россельхознадзором аннулированы недостоверные декларации на зерно

Так, в первой половине февраля в ходе анализа данных информационных систем установлено, что ИП ГКФХ Бабенко Л. Ф., КФХ «Алекс», КФХ «Люфт» и КХ «Ариадна» задекларировали 24,7 тыс. тонн пшеницы, ячменя, овса и подсолнечника без подтверждения безопасности. Хозяйства не проверили зерно на остаточное количество пестицидов, примененных при выращивании, что нарушает требования ТР ТС 015/2011. КХ «Ариадна» также не указало в декларации обязательные контактные данные.