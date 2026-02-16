В Омской области Россельхознадзором аннулированы недостоверные декларации на зерно

За период с 1 января по 16 февраля 2026 года Управление Россельхознадзора по Омской области с помощью ФГИС «Сатурн» и «Росаккредитация» выявило 22 факта недостоверного декларирования зерновых и масличных культур урожая 2024,2025 годов общим весом 45,8 тыс. тонн.
Так, в первой половине февраля в ходе анализа данных информационных систем установлено, что ИП ГКФХ Бабенко Л. Ф., КФХ «Алекс», КФХ «Люфт» и КХ «Ариадна» задекларировали 24,7 тыс. тонн пшеницы, ячменя, овса и подсолнечника без подтверждения безопасности. Хозяйства не проверили зерно на остаточное количество пестицидов, примененных при выращивании, что нарушает требования ТР ТС 015/2011. КХ «Ариадна» также не указало в декларации обязательные контактные данные.
Всем нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Декларации о соответствии, оформленные без фактического подтверждения безопасности зерна, признаны недействительными.
