Инвестор ищет компромисс с властями Ростова по трамвайной концессии

Концессионер и власти обсуждают будущее ростовского трамвая.

Источник: Комсомольская правда

Компромиссное решение по проекту развития трамвая обсуждают в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает концессионер — компания «Синара — ГТР Ростов-на-Дону», с которой власти ранее договорились о реализации масштабного транспортного обновления.

— «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» начала диалог с руководством города и области по поиску компромиссного решения, — сообщает пресс-служба компании.

Реализация концессии была приостановлена, в том числе, в связи с финансовыми вопросами — потребовалась корректировка параметров из-за роста стоимости строительства и необходимости уточнения затрат.

В «Синаре» подчеркивают: сумма в договоре, подписанном в 2023 году, была примерной. Точную стоимость должны были назвать после проектирования и госэкспертизы.

Кроме того, стоимость проекта не предусматривала финансирование от концессионера работ по возведению и реконструкции мостов и эстакад (за исключением моста на улице Черевичкина), а также технологического присоединения к внешним инженерным сетям, устройство, ремонт и перекладку инженерных сетей в объеме, превышающем 1,5 млрд рублей. При этом, по прогнозу, только на инженерные сети после удорожания уйдет больше 11−12 млрд, и эту сумму в основном должен выделять регион.

Также с 2022 года стройматериалы и оборудование подорожали настолько, что вписаться в прежние 61 млрд рублей уже нереально.

Концессионер уверяет, что свои обязательства не нарушал. К работам приступили вовремя, даже с опережением графиков, все делали за свой счет. Компания уже успела обновить семь старых ростовских трамваев, а также собрала опытный образец низкопольного вагона, сделанного специально под ростовскую колею в 1435 мм.

