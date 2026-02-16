Инвестор ищет компромисс с властями Ростова по трамвайной концессии

Кроме того, стоимость проекта не предусматривала финансирование от концессионера работ по возведению и реконструкции мостов и эстакад (за исключением моста на улице Черевичкина), а также технологического присоединения к внешним инженерным сетям, устройство, ремонт и перекладку инженерных сетей в объеме, превышающем 1,5 млрд рублей. При этом, по прогнозу, только на инженерные сети после удорожания уйдет больше 11−12 млрд, и эту сумму в основном должен выделять регион.