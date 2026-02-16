Ричмонд
На улицах Уфы заработали 28 «умных» камер, следящих за дорожным трафиком

Видеодетекторы помогут запускать «зеленую волну» и бороться с пробками.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начали работу 28 интеллектуальных видеодетекторов. Датчики установили на перекрестках улиц Айской, Комсомольской, Вологодской, Заки Валиди, Софьи Перовской и других. Оборудование подключили к Ситуационному центру, где в реальном времени следят за обстановкой на дорогах.

Как объяснила министр транспорта республики Любовь Минакова, устройства нужны для детального анализа транспортных потоков. Полученные данные помогают быстрее реагировать на изменения: включать «зеленую волну» на напряженных участках, снижать последствия ДТП и не допускать заторов. По прогнозам, новая система повысит пропускную способность этих улиц на 20−25 процентов.

Установка камер идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Интеллектуальную транспортную систему в столице разворачивают поэтапно с 2022 по 2026 год. Так, только за первые четыре этапа в городе модернизировали 148 светофоров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.