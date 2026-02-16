В России хотят ввести новые алкотестеры

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. МВД РФ хочет использовать новые приборы, которые способны обнаружить у водителей следы запрещенных веществ и алкоголя по слюне при предварительном тестировании, сообщается на сайте Госавтоинспекции РФ.
В ведомстве сообщили, что МВД РФ подготовило проект постановления правительства РФ «О внесении изменения в постановление правительства РФ от 21 октября 2022 г. № 1882».
«Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения», — говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что по результатам тестирования будет решаться вопрос об отстранении водителя от управления автомобилем и отправке его на освидетельствование на состояние опьянения.
При этом, как указывается, предполагается использовать современные приборы для определения возможных признаков опьянения. К тому же они будут использоваться только с согласия водителя, при проведении мероприятий по предупреждению ДТП и с применением видеозаписи.
«Применение данных приборов позволит сотрудникам полиции проводить предварительную проверку водителей и выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, в случаях неочевидности наличия у них характерных признаков опьянения. При этом отказ водителя от такой проверки не повлечет какой-либо административной ответственности», — отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, использование приборов позволит минимизировать сомнения в объективности полицейских при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и интересов водителей и снижению числа конфликтов, а также сможет обосновывать проведение освидетельствования.
Проект постановления сейчас проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения, заключили в ГИБДД.