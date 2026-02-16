Свердловские власти усилят безопасность после гибели детей в поселке Сылва

Свердловских мэров обязали заняться плакатами и инструкциями по предотвращении детского травматизма. Чиновникам напомнили о своевременном вывозе снега с территорий. В том числе потребуется расчищать снег и сугробы около школ. Ученикам будут рассказывать о потенциальной опасности снега и катаний на «бубликах». Также расскажут, как уберечься от травм во время зимних забав.