Свердловские власти усилят безопасность после гибели детей в поселке Сылва

Комиссия по делам несовершеннолетних провела внеочередное заседание из-за произошедшей накануне трагедии в Шалинском округе в поселке Сылва. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
Напомним, что 15 февраля в Сылве двое детей катались на тюбинге с горы. Образовалась лавина, которая накрыла детей. Отчего два мальчика в возрасте 8 и 9 лет погибли. Бригада скорой помощи не смогла спасти юных уральцев.
На заседании замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова напомнила о вызовах сезона таяния снега. Она отметила, что необходимо предотвратить в регионе случаи детского травматизма.
— Нужно использовать все доступные ресурсы. Родителям важно помнить об ответственности за жизнь и здоровье детей. Мы уже поручили директорам детских садов, школ и техникумов области провести единый урок. Детям проведут инструктаж по безопасности. Особое внимание уделят первоклассникам, которые сейчас находятся на дополнительных каникулах, — подчеркнула Татьяна Савинова.
Свердловских мэров обязали заняться плакатами и инструкциями по предотвращении детского травматизма. Чиновникам напомнили о своевременном вывозе снега с территорий. В том числе потребуется расчищать снег и сугробы около школ. Ученикам будут рассказывать о потенциальной опасности снега и катаний на «бубликах». Также расскажут, как уберечься от травм во время зимних забав.