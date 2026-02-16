Омичи получат больше времени на оплату ЖКХ

Региональное министерство строительства и ЖКХ Омской области сообщило об изменении графика оплаты коммунальных услуг с 1 марта 2026 года. Квитанции за ЖКХ будут поступать гражданам до 5 числа каждого месяца, а оплатить их можно будет до 15 числа следующего месяца.