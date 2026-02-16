Омичи получат больше времени на оплату ЖКХ

Региональное министерство строительства и ЖКХ Омской области сообщило об изменении графика оплаты коммунальных услуг с 1 марта 2026 года. Квитанции за ЖКХ будут поступать гражданам до 5 числа каждого месяца, а оплатить их можно будет до 15 числа следующего месяца.
Новый график позволит омичам избежать просрочек при оплате коммунальных услуг. Многие жители получают заработную плату около 10 числа, поэтому продление срока даст возможность рассчитаться за ЖКХ после поступления средств на счета. Пени за просрочку платежей, как и ранее, будут начисляться с 31 дня после возникновения задолженности.
Проверить наличие задолженности по коммунальным платежам можно в приложении «Госуслуги. Дом» в разделе «Счета ЖКУ», на сайтах единых информационно-расчетных центров Омска и Омской области, а также в мобильных приложениях банков, которые присылают уведомления о предстоящих платежах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омск оказался городом с одним из самым низким числом продаж новостроек.
В Омской области в январе на треть выросла стоимость килограмма огурцов.