В Петербург привезли сто новых электробусов

Производство машин полностью локализовано на территории Союзного государства.

Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В Петербург поставили сто электробусов большого класса МАЗ 303Е23. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Отмечается, что это самая масштабная партия серийных машин с ночной зарядкой, которая когда-либо поступала в Россию. Основной особенностью электробусов является стопроцентная локализация в рамках Союзного государства.

Все электробусы оснащена энергоэффективной батареей с запасом хода не менее 240 км. Это позволяет не заряжать машину днем.

«Каждый новый электробус, произведённый усилиями наших предприятий, — это вклад в чистый воздух, комфорт пассажиров и развитие интеллектуальной транспортной системы города», — отметил глава КППИТ Александр Ситов.

