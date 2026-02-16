В Петербург привезли сто новых электробусов

В Петербург поставили сто электробусов большого класса МАЗ 303Е23. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
Отмечается, что это самая масштабная партия серийных машин с ночной зарядкой, которая когда-либо поступала в Россию. Основной особенностью электробусов является стопроцентная локализация в рамках Союзного государства.
Все электробусы оснащена энергоэффективной батареей с запасом хода не менее 240 км. Это позволяет не заряжать машину днем.
«Каждый новый электробус, произведённый усилиями наших предприятий, — это вклад в чистый воздух, комфорт пассажиров и развитие интеллектуальной транспортной системы города», — отметил глава КППИТ Александр Ситов.