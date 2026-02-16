Почему пчелы исчезают: эколог объяснил причины проблемы с медом

Эколог отметил, что вредные вещества, которые скапливаются в воздухе при холодной инверсии, оседают близко к земле, где обитают пчелы. Поэтому они становятся первыми, кто реагирует на ухудшение экологии. Однако, по его словам, пчелы способны пережить даже суровые зимы, если экология будет улучшена.