Почему пчелы исчезают: эколог объяснил причины проблемы с медом

Мед может стать дефицитным из-за проблем с пчеловодством. Эколог Илья Рыбальченко объяснил, что главная причина — не погодные аномалии, а ухудшающаяся экология. Об этом пишет Life.ru.
«Очень много ситуаций гибели пчёл, очень много ситуаций с различными паразитами, которые сейчас активно размножаются и практически уничтожают все пчелиные семейства», — объяснил Рыбальченко.
Эколог отметил, что вредные вещества, которые скапливаются в воздухе при холодной инверсии, оседают близко к земле, где обитают пчелы. Поэтому они становятся первыми, кто реагирует на ухудшение экологии. Однако, по его словам, пчелы способны пережить даже суровые зимы, если экология будет улучшена.
Кроме того, Рыбальченко подчеркнул, что мед и другие пчелиные продукты имеют важное культурное значение для России. Эколог считает, что для поддержки пчеловодства необходимо стимулировать работу с русскими пчелами и сохранять традиции.
Ранее KP.RU писал, что в России контрабандой завозят опасных пчел из Узбекистана и Киргизии, что угрожает местным пчеловодам. Эти насекомые из Средней Азии наносят вред нашим пчелам и приводят к производству неправильного меда.