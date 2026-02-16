В России захотели внедрить новые алкотестеры

«Проект постановления разработан для формирования правовых оснований использования показаний приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна), в целях предварительного тестирования водителя на состояние опьянения», — указано в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что решение об отстранении водителя от руля и направлении на медицинское освидетельствование на предмет опьянения будет приниматься по итогам тестирования. Для этого планируется применять современные приборы, способные выявить признаки опьянения, даже если они неочевидны. Важно отметить, что такое тестирование будет проводиться только с согласия водителя, в рамках профилактики ДТП и с обязательной видеозаписью.
Отказ от этой предварительной проверки не повлечёт за собой административных санкций. В ГАИ подчеркнули, что использование этих устройств повысит объективность оценки состояния водителей, защитит их права, уменьшит количество споров и послужит основанием для дальнейшего освидетельствования.
Ранее сообщалось, что россияне начали массово получать запросы от налоговой службы и таможни из-за покупки машин у иностранцев за наличные или криптовалюту. В письмах ведомства просят уточнить, каким именно способом проходила оплата, и предупреждают о возможных санкциях за нарушение валютного контроля. Если покупатель рассчитался с продавцом-нерезидентом наличными или криптовалютой, ему грозит штраф в размере от 20 до 40% от суммы сделки.
Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.