В России захотели внедрить новые алкотестеры

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что решение об отстранении водителя от руля и направлении на медицинское освидетельствование на предмет опьянения будет приниматься по итогам тестирования. Для этого планируется применять современные приборы, способные выявить признаки опьянения, даже если они неочевидны. Важно отметить, что такое тестирование будет проводиться только с согласия водителя, в рамках профилактики ДТП и с обязательной видеозаписью.