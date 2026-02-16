Кабмин предложил ввести идентификацию по биометрии на маркетплейсах

Правительство России обсуждает с крупнейшими онлайн-площадками возможность идентификации покупателей с помощью Единой биометрической системы. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о товарах определенных категорий, в том числе с возрастными ограничениями 18+ и продукцией, связанной с безопасностью.
Предполагается, что пользователь сможет удаленно подтвердить личность — по изображению лица или отпечатку пальца. По словам руководителя аппарата кабмина, сейчас государство уже видит, кто продает товары, однако требуется выстроить понятные правила идентификации и для покупателей.
Также власти обсуждают регулирование ценообразования на маркетплейсах. В частности, рассматривается ситуация, когда цена может меняться в зависимости от выбранного банка для оплаты. Планируется выработать единые правила для банков, платформ и продавцов, чтобы сохранить баланс между офлайн- и онлайн-торговлей.
Ранее депутаты Государственной думы предложили внедрить единую цифровую паспортную карту. Авторы инициативы считают, что она упростит получение госуслуг и повысит защиту персональных данных.