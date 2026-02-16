Кабмин предложил ввести идентификацию по биометрии на маркетплейсах

Также власти обсуждают регулирование ценообразования на маркетплейсах. В частности, рассматривается ситуация, когда цена может меняться в зависимости от выбранного банка для оплаты. Планируется выработать единые правила для банков, платформ и продавцов, чтобы сохранить баланс между офлайн- и онлайн-торговлей.