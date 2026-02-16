Ричмонд
Из-за непогоды ограничили движение по платной трассе «Алексеевское-Альметьевск»

Ограничение действует для определенных видов транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На платной трассе «Алексеевское-Альметьевск» с вечера 16 февраля введено временное ограничение движения для автобусов и грузового транспорта. Причиной стал сильный снегопад и метель, ухудшившая видимость на дороге. Ранее сообщалось, что подобные ограничения были введены и на участках федеральных трасс.

Госавтоинспекция Татарстана настоятельно призывает водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и вообще отказаться от поездок на время непогоды. Ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом и метелью.