Из-за непогоды ограничили движение по платной трассе «Алексеевское-Альметьевск»

Госавтоинспекция Татарстана настоятельно призывает водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и вообще отказаться от поездок на время непогоды. Ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом и метелью.