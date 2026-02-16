В Петербурге отказались от бесплатных парковок у больниц из-за возможных пробок

В Петербурге отказались от бесплатных парковок у больниц, поликлиник, детсадов и школ из-за возможных пробок. На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили инициативу. Об этом сообщил 78.ru. Как рассказал депутат от партии «Единая Россия» Алексей Макаров, идея бесплатной парковки у социальных объектов может привести к нецелевому использованию этих мест, а это может спровоцировать нежелательные пробки.
Кроме того, Макаров обратил внимание на пункт закона, запрещающий введение платных парковок в жилых зонах.
— На мой взгляд, это просто попытка популистского пиара на нуждах и проблемах горожан. И я рад, что комиссия данный законопроект не поддержала, — отметил депутат.
Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что в Северной столице хотят навести порядок с парковкой во дворах для инвалидов и многодетных семей. Как стало известно, депутаты вынашивают идею проекта внеуличных парковок.