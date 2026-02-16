Норвежский горнолыжник лег в сугроб после потери лидерства на Олимпиаде

Норвежский горнолыжник и серебряный призер чемпионата мира — 2025 Атле Ли Макграт в понедельник, 16 февраля, ушел в лес и лег в сугроб после неудачи во второй попытке в мужском слаломе на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Макграт стал лучшим в первой попытке, которая прошла в условиях метели: он обогнал швейцарца Лоика Мейара на 0,59 секунды и был одним из претендентов на золотую медаль.
Но при второй попытке норвежец упал на склоне, после чего поднялся, отбросил палки в сторону и ушел глубоко в лес, окружающий горнолыжную трассу, лежать в сугробе. Дежурившие на маршруте волонтеры соревнований не стали беспокоить спортсмена.
14 февраля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не смогла сдержать эмоций после мужского одиночного катания на Олимпийских играх и начала плакать. Причина такой реакции спортсменки осталась неизвестной.
В тот же день американский фигурист Илья Малинин набрал 264,49 балла, заняв восьмое место. В произвольной программе спортсмен неоднократно ошибся, совершив «бабочку» на четверном акселе, сдвоив риттбергер и упав при четверном лутце.