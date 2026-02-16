Норвежский горнолыжник лег в сугроб после потери лидерства на Олимпиаде

Норвежский горнолыжник и серебряный призер чемпионата мира — 2025 Атле Ли Макграт в понедельник, 16 февраля, ушел в лес и лег в сугроб после неудачи во второй попытке в мужском слаломе на Олимпийских играх — 2026 в Италии.