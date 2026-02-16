Ричмонд
Рекордная партия белорусских электробусов поступила в Санкт-Петербург

Электробус отличается фактически 100% локализацией в рамках Союзного государства, для его создания использовались только белорусские и российские комплектующие.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Партию в 100 белорусских электробусов большой вместимости поставили в Санкт-Петербург, сообщает Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

«В Северную столицу завершена поставка 100 электробусов большого класса МАЗ 303Е23. Это самая масштабная партия серийных машин с ночной зарядкой, поступившая в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная особенность этой техники заключается в почти полной локализации производства: все компоненты изготовлены в России и Беларуси.

Проект был реализован в рекордно короткие сроки — на это потребовалось чуть более года. Новые электробусы оснащены энергоэффективной батареей, которая обеспечивают запас хода не менее 240 км, что позволяет избежать необходимости дневной подзарядки.

Для Санкт-Петербурга был разработан уникальный комплект, который включает систему приоритетного проезда, камеру контроля состояния водителя с виброоткликом, а также интегрированные сервисы оплаты, навигации и информирования пассажиров.

«Электробус создан молодыми специалистами НТЦ. Полный цикл разработки электроники и ПО позволяет быстро адаптировать технику под задачи заказчика. Проект дал нам уникальные компетенции в термостатировании батарей и управлении климатом привода», — рассказал главный конструктор ОАО «МАЗ» Андрей Савчиц.

Весной прошлого года Минский автозавод сообщил, что холдинг «БЕЛАВТОМАЗ» и российская группа компаний «Итэлма» создали новый электробус большого класса МАЗ 303Е23. Также сообщалось, что он полностью локализован и разработан под требования Санкт-Петербурга.

