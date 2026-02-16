WSJ: Военные США впервые транспортировали атомный микрореактор по воздуху

Военнослужащие Соединенных Штатов впервые транспортировали атомный микрореактор по воздуху. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно источнику, транспортировка была выполнена в рамках усилий американской администрации по развертыванию атомной энергетики на территории всей страны. Компоненты микрореактора были доставлены на борту трех военно-транспортных самолетов C-17 на авиабазу Хилл в штате Юта. Перелет занял около часа.
Компоненты ядерного микрореактора были произведены компанией Valar Atomics. Отмечается, что новые системы безопасны и могут осуществить подачу энергии в отдаленные районы США.
Ранее KP.RU сообщал, что NASA и министерство энергетики Соединенных Штатов планируют разработать систему ядерной энергетики, которая будет размещена на Луне. Проект должен быть завершен к 2030 году.