WSJ: Военные США впервые транспортировали атомный микрореактор по воздуху

США доставили компоненты ядерного микрореактора на авиабазу Хилл на борту трех военно-транспортных самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Соединенных Штатов впервые транспортировали атомный микрореактор по воздуху. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно источнику, транспортировка была выполнена в рамках усилий американской администрации по развертыванию атомной энергетики на территории всей страны. Компоненты микрореактора были доставлены на борту трех военно-транспортных самолетов C-17 на авиабазу Хилл в штате Юта. Перелет занял около часа.

Компоненты ядерного микрореактора были произведены компанией Valar Atomics. Отмечается, что новые системы безопасны и могут осуществить подачу энергии в отдаленные районы США.

Ранее KP.RU сообщал, что NASA и министерство энергетики Соединенных Штатов планируют разработать систему ядерной энергетики, которая будет размещена на Луне. Проект должен быть завершен к 2030 году.

