WSJ: Военные США впервые транспортировали атомный микрореактор по воздуху

Согласно источнику, транспортировка была выполнена в рамках усилий американской администрации по развертыванию атомной энергетики на территории всей страны. Компоненты микрореактора были доставлены на борту трех военно-транспортных самолетов C-17 на авиабазу Хилл в штате Юта. Перелет занял около часа.