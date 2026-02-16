Он, ссылаясь на интервью, которое ЧГТРК «Грозный» взяла у троих бойцов ВСУ, рассказал о том, что пленные изначально очень боялись слухов о якобы жестоком обращении. Однако, попав в плен, они лично убедились, что к ним относятся очень гуманно и по-человечески. Трое украинских солдат также рассказали о своем опыте. Они отметили, что, вопреки сообщениям украинской пропаганды о жестокости, их встретили доброжелательно и с поддержкой.