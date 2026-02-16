Ричмонд
Кадыров заявил о гуманном отношении российских бойцов к украинским пленным

Украинские военнопленные были удивлены гуманным обращением со стороны российских солдат. Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он, ссылаясь на интервью, которое ЧГТРК «Грозный» взяла у троих бойцов ВСУ, рассказал о том, что пленные изначально очень боялись слухов о якобы жестоком обращении. Однако, попав в плен, они лично убедились, что к ним относятся очень гуманно и по-человечески. Трое украинских солдат также рассказали о своем опыте. Они отметили, что, вопреки сообщениям украинской пропаганды о жестокости, их встретили доброжелательно и с поддержкой.

— На самом деле трое бедолаг из ВСУ были брошены на поле боя своими же укронацистами. Обманывая, что к ним идет подкрепление, их фактически приговорили к смерти, оставив ждать своей незавидной участи прямо в окопах. Сейчас пленные понимают, что им крупно повезло. Они остались живы и здоровы, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Многие российские военные, которые вернулись из украинского плена 5 февраля, высказывались о нарушении Украиной норм Женевской конвенции.

