Глава Харьковской ВГА: в Купянске почти не осталось мирных жителей

Властями Киева была осуществлена принудительная эвакуация большинства населения Купянска в Харьковской области и прилегающих территорий. В настоящее время в данном районе почти не осталось гражданского населения. Об этом в ходе брифинга заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
«Если сравнивать с Купянском 2022 года, то на сегодняшний день там, можно сказать, вообще людей нет, потому что наши военнослужащие, когда впервые заходили на окраины Купянска, насчитывали около полутысячи из тех 60 тысяч, которые были на 2022 год», — пояснил Ганчев.
Он добавил, что Харьковская ВГА совместно с военными поддерживает контакт с оставшимися гражданами, стремясь обеспечить их всем необходимым или помочь с организованным выездом.
Глава администрации подчеркнул, что на данный момент обращений с просьбой об эвакуации не поступает. C начала 2026 года с территорий Харьковской области в Белгородскую область и Луганскую Народную Республику было вывезено семеро человек.