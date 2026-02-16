Ричмонд
Школы Казани переходят на дистанционное обучение 17 февраля

Это связано с аномальным снегопадом.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи с прогнозируемыми аномальными осадками в ближайшие сутки, 17 февраля образовательные учреждения города переходят на дистанционный формат работы.

Учебный процесс в школах будет организован с применением электронных технологий, однако для детей, которых невозможно оставить дома, предусмотрены дежурные классы.

Дошкольные учреждения также продолжат работу в формате дежурных групп. Учреждения дополнительного образования в сферах спорта, культуры и молодежной политики полностью переводятся на удаленный режим, а руководству вузов и ссузов рекомендовано принять аналогичные меры.

В условиях непогоды и повышенного риска заторов Госавтоинспекция призывает горожан минимизировать использование личного транспорта и по возможности оставаться дома.