МВД РФ может начать использовать новые виды алкотестеров

МВД России разработало проект постановления правительства, предусматривающий использование новых приборов, способных при предварительном тестировании обнаруживать в слюне водителей следы наркотиков, психотропных веществ и паров этанола в выдыхаемом воздухе. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.
Документ предлагает внести изменения в постановление правительства № 1882 от 21 октября 2022 года, чтобы создать правовые основания для применения таких устройств на дорогах.
Тестирование будет проводиться только с согласия водителя, в рамках профилактики ДТП и с обязательной видеозаписью. Результаты помогут полицейским решить, нужно ли отстранять водителя от управления и направлять его на официальное освидетельствование на состояние опьянения.
В ГИБДД подчеркнули, что отказ от теста не повлечёт административной ответственности. При этом новые приборы особенно полезны в случаях, когда признаки опьянения неочевидны, но есть подозрения.
По мнению ведомства, внедрение технологии повысит объективность оценки состояния водителей, снизит число конфликтов и поможет обоснованно назначать медицинское освидетельствование.
В настоящее время проект постановления находится на стадии общественного обсуждения на Едином портале нормативных правовых актов.
С 1 сентября прошлого года в России начали действовать новые правила медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения.