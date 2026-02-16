Убивший экс-супругу во Франции чеченец покончил с собой в тюрьме

Уроженец Чечни Башир Алибиев, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги и нападении на дочь во Франции, покончил с собой, находясь под стражей. Инцидент произошел в Ницце в ноябре 2025 года. 47-летний Алибиев напал с ножом на 39-летнюю Ларису Арсанукаеву, мать семерых детей, и их 17-летнюю дочь.
Крики услышала курьер, она же вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили Алибиева на пороге квартиры с трехлетней дочерью на руках, старшая дочь и мать лежали раненые за его спиной. Женщина скончалась на месте, дочь была госпитализирована с ранениями шеи и щеки. Алибиев был задержан и обвинен в убийстве и покушении на убийство.
Уже в ходе дачи показаний он пытался переложить вину на дочь, утверждая, что она якобы напала первой и он пытался ее остановить. С самого начала расследования поднимался вопрос о психическом состоянии обвиняемого, однако, по сообщению адвоката, провести судебно-медицинскую экспертизу не успели до его смерти. Супруги проживали раздельно около трех лет.
Известно, что имам и глава Ассоциации чеченцев и ингушей Приморских Альп Рамзан Магамадов предпринимал попытки примирения пары. Тело убитой женщины оставалось во Франции более двух месяцев из-за отказа семьи Алибиева подписать документы для репатриации. В январе останки были перевезены в Чечню для захоронения.
— Алибиева в 2023 году уже обвиняли в домашнем насилии, но суд оправдал его, — передает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Следственный комитет Армении подозревает двух россиян в убийстве 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой в Ереване. Девушка пропала в октябре 2025 года, а спустя несколько дней ее тело нашли в съемной квартире. Жертву могли задушить. До этого девушка бежала из Чечни с помощью правозащитников. Дома ее якобы избивал муж. Кто мог убить Баймурадову и как продвигается расследование — в материале «Вечерней Москвы».