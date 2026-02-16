Умерла Людмила Юрченко, оперная певица и народная артистка УССР

В понедельник, 16 февраля, умерла известная оперная певица и народная артистка Украинской ССР Людмила Юрченко. На момент смерти ей было 83 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.
«Национальная опера Украины в глубокой скорби: в возрасте 83 лет отошла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко Людмила Владимировна Юрченко», — указано в заявлении.
Артистка окончила Киевскую консерваторию. После выпуска она сразу начала работу в Национальной опере, где выступала более 40 лет.
За долгие годы она исполнила множество партий. Среди самых заметных — Настя в опере «Тарас Бульба», Кармен в одноименной опере Бизе, Джемма в «Ярославе Мудром», а также роли в постановках «Аида», «Набукко» и «Трубадур».
