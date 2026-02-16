Жителей Дзержинска приглашают на Масленичные гулянья

Во вторник, 17 февраля в 11:00 праздник Масленицы пройдет в округе № 9 в детском саду № 36 при поддержке депутата Александра Корименко. В 16:30 конкурсы и отличное настроение ждут детей и взрослых около детского клуба «Бригантина» по ул. Новомосковской, д. 34. Праздник на округе № 36 помог организовать депутат Юрий Шахунц.