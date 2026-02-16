Жителей Дзержинска приглашают на Масленичные гулянья

Во вторник, 17 февраля в 11:00 праздник Масленицы пройдет в округе № 9 в детском саду № 36 при поддержке депутата Александра Корименко. В 16:30 конкурсы и отличное настроение ждут детей и взрослых около детского клуба «Бригантина» по ул. Новомосковской, д. 34. Праздник на округе № 36 помог организовать депутат Юрий Шахунц.
В пятницу, 20 февраля, Масленица пройдет сразу в четырех точках города:
в 10:00 во дворе лицея № 21 (округ № 2, депутат Сергей Сипров); в 14:00 — на территории «Отечества» молодёжного центра «Спутник» в переулке Западный, 20А (округ № 16, депутат Алексей Чубин); в 15:00 — около детского клуба «Каравелла» по ул. Сухаренко, 7 (округ № 8, депутат Иван Трофимов); в 15:00 — на территории школы № 9 (округ № 19, депутат Иван Григорьев).
В субботу, 21 февраля, праздники для горожан пройдут в 11:00 около школы № 17 (округ № 11, депутат Ирина Скрягина) и в 12:00 в поселке Горбатовка (округ № 34, депутат Сергей Смирнов).
Несколько праздничных мероприятий запланировано 22 февраля. Они будут организованы:
в 10:30 в воскресной школе при храме в честь преподобного Сергея Радонежского по улице Попова (округа №№ 31, 32, депутаты Олег Богданов и Евгений Минервин); в 10:30 во дворе дома 68/12 по проспекту Ленина (округ № 33, депутат Дмитрий Огородцев).
В 11:00 начнутся масленичные веселья в поселке Колодкино (округ № 32, депутат Евгений Минервин) и в Дзержинске на детской площадке по проспекту Циолковского, 82 (округ № 6, депутат Михаил Носов).
Также в этот день празднование Масленицы состоится в 13:00 в поселке Пыра (округ № 24, депутат Кирилл Семенец) и в поселке Гавриловка (округ № 33, депутат Дмитрий Огородцев).