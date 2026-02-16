Снимаем шапки и зимние куртки! Какой будет погода в Иркутске 17 февраля 2026

Погода в Иркутске 17 февраля 2026 года порадует сибиряков! Весна все ближе и ближе, об этом говорит и столбик термометра.
Какой будет погода в Иркутске 17 февраля 2026.
В областном центре днем потеплеет до 0 градусов! Ночи все еще холодные, температура опустится до −15 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 5−10 метров в секунду.
Осадки в Иркутске 17 февраля 2026.
В городе осадков не ожидается, чего не скажешь об области. Местами в Приангарье пройдет небольшой снег, порывы ветра достигнут 15−18 м/с.
— Температура ночью −14…-19, при прояснении −24…-29, в Катангском и Киренском районах −32…-37, днем +1…-4, при облачной погоде −9…-14, — рассказывают в Иркутском Гидрометцентре.
Вот такой будет погода в Иркутске 17 февраля 2026. На этой рабочей неделе сибиряков ждут настоящие погодные качели! Будет теплеть до +6, а после холодать до −20. Прогноз до 22 февраля — на сайте КП-Иркутск.
На заметку! 17 февраля в Иркутске отключат свет, а также горячую воду с отоплением. Некоторым жильцам придется провести без удобств весь день, поэтому стоит заранее запастись всем необходимым.
