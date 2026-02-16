В Башкирии ищут 52-летнего мужчину, пропавшего после выписки из госпиталя

В Башкирии разыскивают 52-летнего Самата Ураловича Зайнуллина. Мужчина пропал 2 января. По данным МВД республики, он ушел из госпиталя в Сибае и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые с проседью, глаза карие. Особая примета — шрам над левым глазом.
Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и черную шапку. При себе имел серую дорожную сумку с документами на свое имя.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Зайнуллина, просят звонить по телефонам: 8 (34775) 5 45 02, 8 (347) 279 32 92, 8 (347) 279 39 02, 02 или 102. Можно также обратиться в ближайшее отделение полиции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.