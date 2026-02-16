Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ищут 52-летнего мужчину, пропавшего после выписки из госпиталя

Полиция Сибая объявила розыск Самата Зайнуллина.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 52-летнего Самата Ураловича Зайнуллина. Мужчина пропал 2 января. По данным МВД республики, он ушел из госпиталя в Сибае и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые с проседью, глаза карие. Особая примета — шрам над левым глазом.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и черную шапку. При себе имел серую дорожную сумку с документами на свое имя.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Зайнуллина, просят звонить по телефонам: 8 (34775) 5 45 02, 8 (347) 279 32 92, 8 (347) 279 39 02, 02 или 102. Можно также обратиться в ближайшее отделение полиции.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.