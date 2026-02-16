Ричмонд
Мать и сын впервые в истории дебютировали на одной Олимпиаде

В зимних Олимпийских играх 2026 года состоялся уникальный прецедент — на трассах одновременно соревновались мать и её родной сын. Честь Мексики отстаивали 46-летняя Сара Шлепер, специализирующаяся в горнолыжных дисциплинах, и её 18-летний наследник Лассе Гахиола.

В рамках соревновательной программы Шлепер-старшая выходила на старт в супергиганте и гигантском слаломе. Её сын, в свою очередь, пробовал силы в гигантском слаломе и слаломе.

Квалификацию в супергиганте мексиканская спортсменка преодолеть не сумела, а в гигантском слаломе финишировала 55-й. Что касается Лассе, то в гигантском слаломе он расположился на 53-й позиции, тогда как в слаломе ему не удалось добраться до финишной черты.

