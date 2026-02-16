Мать и сын впервые в истории дебютировали на одной Олимпиаде

В рамках соревновательной программы Шлепер-старшая выходила на старт в супергиганте и гигантском слаломе. Её сын, в свою очередь, пробовал силы в гигантском слаломе и слаломе.
Квалификацию в супергиганте мексиканская спортсменка преодолеть не сумела, а в гигантском слаломе финишировала 55-й. Что касается Лассе, то в гигантском слаломе он расположился на 53-й позиции, тогда как в слаломе ему не удалось добраться до финишной черты.
Ранее Life.ru писал, что горнолыжник Семён Ефимов сошёл с дистанции в слаломе на Олимпийских играх. К моменту старта российского спортсмена уже 21 участник выбыл из соревнований, включая олимпийского чемпиона по гигантскому слалому из Бразилии, Лукаса Пиньейро Бротена.
