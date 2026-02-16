В ГД предложили покрывать часть ипотеки семьям с детьми как в Белоруссии

В Государственной думе предложили покрывать часть ипотеки за счет государства семьям, в которых есть дети. Об инициативе в беседе с Газета.ru рассказал зампред комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко.
«Бесплатно раздавать людям. Вот тогда и будет решена демографическая проблема в стране. В том числе достаточно серьезная сейчас стрессовая ситуация сложилась на строительной отрасли. Люди не берут (ипотеку — прим. ред.), понимаете? У людей просто нет денег», — отметил депутат.
По словам Корниенко, в этом вопросе России стоит обратиться к опыту Белоруссии, где ипотека семей покрывается государством в зависимости от количества родившихся в них детей.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в стране. Так, правительство должно проработать механизмы выделения до 450 тысяч рублей семьям, где рождается четвертый или последующий ребенок.