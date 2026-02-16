ИИ научили точно прогнозировать «обратное отторжение» при трансплантации

«Реакция отторжения, возникающая внутри пересаженного органа, обычно выявляется врачами через несколько месяцев после ее начала, в результате чего она на протяжении очень длительного времени вредит всему телу пациента. Мы заинтересовались тем, можно ли ее выявить заранее, еще до того, как пациент почувствует себя плохо, и до того, как возникнут необратимые повреждения», — пояснила профессор MUSC София Пачесны, чьи слова приводит пресс-служба вуза.