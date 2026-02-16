ИИ научили точно прогнозировать «обратное отторжение» при трансплантации

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Американские медики разработали систему ИИ, способную за несколько месяцев до появления первых симптомов оценить риск того, насколько иммунитет пересаженного органа или тканей тела начнет атаковать организм нового хозяина. Об этом сообщила пресс-служба Медицинского университета штата Южная Каролина (MUSC).
«Реакция отторжения, возникающая внутри пересаженного органа, обычно выявляется врачами через несколько месяцев после ее начала, в результате чего она на протяжении очень длительного времени вредит всему телу пациента. Мы заинтересовались тем, можно ли ее выявить заранее, еще до того, как пациент почувствует себя плохо, и до того, как возникнут необратимые повреждения», — пояснила профессор MUSC София Пачесны, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют медики, трансплантация органов или тканей тела человека иногда ведет к развитию реакции отторжения, ведущую роль в развитии которой играют иммунные клетки донора, а не реципиента. Ее появление связано с тем, что в пересаженных органах присутствуют белые клетки крови, которые проникают в тело пациента и вызывают воспаления в печени, желудочно-кишечного тракта, кожи и многих других частях организма.
В отличие от реакции отторжения, чаще всего возникающей сразу после пересадки органа, данная проблема, которую врачи называют «хронической реакцией трансплантата против хозяина», развивается очень постепенно, и на первых этапах болезни пациент часто чувствует себя хорошо. Это осложняет ее диагностику и прогнозирование того, возникнет ли данная реакция у того или иного больного до или после проведения трансплантации.
Для решения этой проблемы медики изучили особенности в активности генов в 1,3 тыс. стволовых клеток пациентов, недавно переживших трансплантацию, а также измерили концентрации белков, связанных с активацией иммунитета и воспалениями, на 90−100 день после операции. Эти данные ученые использовали для обучения созданной ими системы ИИ, учитывавшей в своей работе также возраст больных, вид пересаженного органа и их историю болезней до операции.
Последующие проверки работы этой системы показали, что алгоритм машинного обучения корректно выявил всех пациентов из группы риска, а также точно предсказал то, как будет развиваться реакция трансплантата против хозяина в последующие полтора года жизни пациентов. В перспективе это позволит прогнозировать появление подобных осложнений за несколько месяцев до их появления и заранее принимать меры, помогающие защитить органы тела пациента от атак донорских иммунных клеток, подытожили ученые.