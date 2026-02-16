Почему мужчины ценят маму больше, чем жену: ответ дал психолог

Психолог Денис Габовски объяснил, почему для большинства мужчин мама остается важной фигурой даже после создания собственной семьи. Недавний опрос показал, что 31% мужчин считают мать главным авторитетом, а лишь 26% поставили на первое место свою жену. Это отражает сложные психологические механизмы. Об этом пишет aif.ru.
«Мать остается для взрослого сына фигурой эмоциональной опоры, тогда как супруга — партнером по совместному решению бытовых, финансовых и воспитательных задач. Это объясняет кажущееся противоречие», — пояснил Габовски.
Эксперт отметил, что с самого раннего возраста формируются привязанности, которые влияют на взрослую жизнь. Мать, как первый взрослый, задает основу доверия и представлений о близких отношениях. В неполных семьях мать часто становится единственным источником стабильности для сына.
По словам психолога, это не говорит о незрелости мужчин, а скорее отражает закономерности семейных систем. Также, в отличие от супруги, мать не конкурирует за роль «главы семьи», что облегчает установление границ в отношениях.
