Эксперт Зубик объяснил, почему одинаковые квартиры могут иметь разные цены

Однушка площадью 35−38 квадратных метров в среднем будет стоить 5,8−7,2 миллиона рублей, двушка 50−55 квадратов — 7,8−9,8 миллиона, а трешка 70−80 квадратов — 11,5−14,5 миллиона рублей. Повышение цен носит технический характер и связано с индексацией по мере готовности объектов. Застройщики не стремятся к агрессивному росту из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, но и снижать стоимость им не позволяет инфляция издержек. К началу 2026 года стройматериалы, логистика и оплата труда подорожали в среднем на 12−15 процентов за год. Дополнительное давление оказывает повышение НДС и высокие затраты на обслуживание проектного финансирования. Реальные цены сделок могут оставаться стабильными или снижаться за счет скрытых скидок и субсидированных программ от девелоперов.