Эксперт Зубик объяснил, почему одинаковые квартиры могут иметь разные цены

Даже в одном доме квартиры с одинаковой площадью и планировкой могут продаваться по разным ценам. Об этом в комментарии RuNews24.ru заявил эксперт Виктор Зубик.
Он объяснил, что на стоимость влияет комбинация рыночных, юридических и поведенческих факторов.
На первичном рынке важную роль играют готовность проекта и стратегия девелопера. Самое выгодное время для покупки новостройки — январь и август, когда застройщики из-за сезонного затишья готовы делать наибольшие уступки. Хорошую скидку можно получить и в том случае, если девелоперу нужно пополнить эскроу-счета или выполнить план продаж.
В одном корпусе разница в цене на похожие квартиры может достигать десятков процентов в зависимости от этажа, вида из окна, расположения по сторонам света и близости к лифтам. Самые низкие цены обычно на квартиры на нижних этажах и с плохим видом, объяснил Зубик.
На вторичном рынке ценовой разброс еще шире. Помимо характеристик самой квартиры, учитывается юридическая чистота и структура собственности. Жилье без обременений, с прозрачной историей и быстрым выходом на сделку стоит дороже аналогов с ипотекой, долями или зарегистрированными жильцами. Состояние ремонта также влияет на цену: две одинаковые по площади квартиры могут отличаться на 15−25 процентов, если одна требует демонтажа, а другая уже качественно отремонтирована. Важна и стратегия продавца, например, кто-то изначально ставит цену ниже для быстрой продажи, а срочность сделки из-за переезда или долгов формирует отдельный ценовой коридор.
По словам эксперта, при формальном сходстве квартир их рыночная стоимость складывается из характеристик, условий сделки, юридического статуса и тактики продавца. Покупателям и инвесторам стоит ориентироваться не на среднюю цену по дому, а на параметры конкретной сделки.
Новые квартиры в России в марте подорожают на 1−1,5 процента по сравнению с февралем, однако скидки на них могут достигать 20−25 процентов, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.
Однушка площадью 35−38 квадратных метров в среднем будет стоить 5,8−7,2 миллиона рублей, двушка 50−55 квадратов — 7,8−9,8 миллиона, а трешка 70−80 квадратов — 11,5−14,5 миллиона рублей. Повышение цен носит технический характер и связано с индексацией по мере готовности объектов. Застройщики не стремятся к агрессивному росту из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, но и снижать стоимость им не позволяет инфляция издержек. К началу 2026 года стройматериалы, логистика и оплата труда подорожали в среднем на 12−15 процентов за год. Дополнительное давление оказывает повышение НДС и высокие затраты на обслуживание проектного финансирования. Реальные цены сделок могут оставаться стабильными или снижаться за счет скрытых скидок и субсидированных программ от девелоперов.
