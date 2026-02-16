Захарова заговорила на китайском, чтобы поздравить КНР с Праздником весны

Захарова на китайском поздравила граждан КНР с наступающим Праздником весны. Видео © Telegram / Мария Захарова.
Захарова пожелала жителям Поднебесной неиссякаемой энергии, удачи и успехов. Она отметила, что год Лошади уже на пороге, и выразила надежду, что в новом году китайские друзья будут во всём первыми, а удача и успех не заставят себя ждать.
«Желаю, чтобы в новом году вас переполняла энергия, чтобы вы во всем были первыми, удача пришла к вам немедленно, а успех был мгновенным!» — сказала дипломат.
Захарова также сообщила, что впервые в этом году Москва и Пекин совместно отметят приход весны. В российской столице в третий раз пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Китайскому новому году, а в КНР запланированы торжества по случаю Масленицы.
Праздник весны в этом году наступает в ночь на 17 февраля. По восточному календарю начинается год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Праздничные выходные в Китае стартовали 15 февраля и продлятся до 23 февраля. Торжества продлятся вплоть до Праздника фонарей, который в 2026 году выпадает на 3 марта.
Ранее сообщалось, что пользователи VK Видео смогут в прямом эфире увидеть праздничный гала-концерт из Пекина, который пройдёт в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Трансляция будет доступна эксклюзивно на платформе, а в столице выступление покажут на большом экране, установленном на Манежной площади.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.