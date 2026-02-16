Захарова заговорила на китайском, чтобы поздравить КНР с Праздником весны

Праздник весны в этом году наступает в ночь на 17 февраля. По восточному календарю начинается год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Праздничные выходные в Китае стартовали 15 февраля и продлятся до 23 февраля. Торжества продлятся вплоть до Праздника фонарей, который в 2026 году выпадает на 3 марта.