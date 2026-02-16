Туктамышева рассказала, как прошла тренировка Петросян на олимпийском льду

Туктамышева оценила первую тренировку Петросян на Олимпиаде. Видео © Telegram/ Tuktik_Elizaveta Tuktamysheva.
«Были и четверные, и хорошие тройные, и красивая программа, и вращение. Всё было!» — сказала Туктамышева.
Вне прогона Аделия Петросян несколько раз пробовала исполнить четверной тулуп. Во время тренировки произвольной программы она исполнила этот прыжок чисто. Соревнования в женском одиночном катании стартуют 17 февраля. Петросян выйдет на лёд под вторым номером — в 20:59 по московскому времени.
Напомним, что Аделия Петросян решила не исполнять тройной аксель на Олимпиаде в Милане. 18-летняя фигуристка во время короткой программы исполнит двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
