Туктамышева рассказала, как прошла тренировка Петросян на олимпийском льду

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от первой тренировки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Италии. По словам фигуристки, россиянка продемонстрировала уверенный прокат и сложные элементы. Кадрами она поделилась в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Туктамышева оценила первую тренировку Петросян на Олимпиаде. Видео © Telegram/ Tuktik_Elizaveta Tuktamysheva.

«Были и четверные, и хорошие тройные, и красивая программа, и вращение. Всё было!» — сказала Туктамышева.

Вне прогона Аделия Петросян несколько раз пробовала исполнить четверной тулуп. Во время тренировки произвольной программы она исполнила этот прыжок чисто. Соревнования в женском одиночном катании стартуют 17 февраля. Петросян выйдет на лёд под вторым номером — в 20:59 по московскому времени.

Напомним, что Аделия Петросян решила не исполнять тройной аксель на Олимпиаде в Милане. 18-летняя фигуристка во время короткой программы исполнит двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

