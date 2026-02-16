Туктамышева рассказала, как прошла тренировка Петросян на олимпийском льду

Вне прогона Аделия Петросян несколько раз пробовала исполнить четверной тулуп. Во время тренировки произвольной программы она исполнила этот прыжок чисто. Соревнования в женском одиночном катании стартуют 17 февраля. Петросян выйдет на лёд под вторым номером — в 20:59 по московскому времени.