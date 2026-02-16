«Поистине потрясающе»: шведский король решил пошутить о падении лыжницы на Олимпиаде

На лыжном треке в итальянском Антхольце, где проходят Олимпийские игры, во время женской эстафеты шведская лыжница Эбба Андерссон упала и потеряла лыжу. Ей пришлось продолжать гонку на одной ноге до тех пор, пока ей не удалось подобрать потерянный инвентарь.
Такая заминка стоила шведской команде золотой медали. Король Швеции Карл Густав, который известен своей любовью к спорту, решил прокомментировать случившееся. Монарх заявил, что прежде не видел, чтобы лыжница столь невероятным образом «пролетала» по воздуху, и в шутку назвал это зрелище «поистине потрясающим».
Тем не менее он оценил и само выступление своих соотечественниц.
— Обычно говорят, что проигрываешь золотую медаль, но на этот раз ты выиграла серебряную. Это демонстрирует твой боевой дух, — приводит его слова Sweden Herald.
Несмотря на падение, шведкам все же удалось завоевать серебро. Золотые медали достались спортсменкам из Норвегии, а заключила тройку победителей финская команда.
Необычный инцидент произошел и на соревнованиях среди мужчин. Норвежский горнолыжник и серебряный призер чемпионата мира — 2025 Атле Ли Макграт ушел в лес и лег в сугроб после неудачи во второй попытке в мужском слаломе на Олимпийских играх — 2026 в Италии.