«Поистине потрясающе»: шведский король решил пошутить о падении лыжницы на Олимпиаде

На лыжном треке в итальянском Антхольце, где проходят Олимпийские игры, во время женской эстафеты шведская лыжница Эбба Андерссон упала и потеряла лыжу. Ей пришлось продолжать гонку на одной ноге до тех пор, пока ей не удалось подобрать потерянный инвентарь.