Мошенники стали обманывать россиян под предлогом уборки снега

В России появилась новая мошенническая схема, при которой для обмана используется тема аномальных снегопадов и высокий спрос на спецтехнику. Представитель МВД Ирина Волк объяснила, что у россиян похищают деньги под предлогом услуг по уборке и вывозу снега.

Источник: Агентство «Москва»

Подобные объявления распространяют в соцсетях и мессенджерах. Мошенники предоставляют жертвам поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество техники и даже ее госзнаки, уточнила госпожа Волк в Telegram-канале.

После получения предоплаты аферисты прерывают связь и блокируют аккаунты и телефоны, с которых звонили жертве. По такой схеме, отметили в МВД, россияне могут лишиться сотен тысяч рублей.

Чтобы не попасть под влияние мошенников, в ведомстве рекомендуют проверять контрагента через официальные информационные ресурсы — Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Кроме того, следует лично встречаться для подписания необходимых документов, а вносить предоплату — уже после заключения договора. Лучше пользоваться безопасными формами расчета — аккредитивом или оплатой по факту выполненных работ.

