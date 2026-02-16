Мошенники стали обманывать россиян под предлогом уборки снега

Чтобы не попасть под влияние мошенников, в ведомстве рекомендуют проверять контрагента через официальные информационные ресурсы — Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Кроме того, следует лично встречаться для подписания необходимых документов, а вносить предоплату — уже после заключения договора. Лучше пользоваться безопасными формами расчета — аккредитивом или оплатой по факту выполненных работ.