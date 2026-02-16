РКН заявил, что не блокирует нейросеть ChatGPT

Ранее Life.ru рассказывал, что Роскомнадзор официально приступил к ограничению функционирования мессенджера Telegram на территории России. Основанием послужило неисполнение платформой требований российского законодательства. В Госдуме сообщили, что администрация сервиса и российские власти уже приступили к поиску взаимоприемлемых решений.