РКН заявил, что не блокирует нейросеть ChatGPT

Роскомнадзор заявил, что не имеет предписаний от соответствующих инстанций о блокировке нейросети ChatGPT. Эту информацию ТАСС получил от пресс-службы ведомства.

Источник: Life.ru

В сообщении подчеркивается, что «решения уполномоченных органов об ограничении доступа к сервису в ведомство не поступали».

В прошлую пятницу, 13 февраля, в России наблюдались перебои в функционировании некоторых онлайн-сервисов, включая заблокированный Discord. Что касается ChatGPT, она недоступна для российских пользователей, поскольку ее разработчик, компания OpenAI, принял соответствующее решение.

Ранее Life.ru рассказывал, что Роскомнадзор официально приступил к ограничению функционирования мессенджера Telegram на территории России. Основанием послужило неисполнение платформой требований российского законодательства. В Госдуме сообщили, что администрация сервиса и российские власти уже приступили к поиску взаимоприемлемых решений.

