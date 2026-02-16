РКН заявил, что не блокирует нейросеть ChatGPT

В сообщении подчеркивается, что «решения уполномоченных органов об ограничении доступа к сервису в ведомство не поступали».
В прошлую пятницу, 13 февраля, в России наблюдались перебои в функционировании некоторых онлайн-сервисов, включая заблокированный Discord. Что касается ChatGPT, она недоступна для российских пользователей, поскольку ее разработчик, компания OpenAI, принял соответствующее решение.
Ранее Life.ru рассказывал, что Роскомнадзор официально приступил к ограничению функционирования мессенджера Telegram на территории России. Основанием послужило неисполнение платформой требований российского законодательства. В Госдуме сообщили, что администрация сервиса и российские власти уже приступили к поиску взаимоприемлемых решений.
