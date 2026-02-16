В Самаре хотят сделать безналичную оплату проезда обязательной

Такая разрозненность создаёт сразу две серьёзные проблемы. Во‑первых, пассажирам неудобно — приходится иметь при себе и карты, и купюры, ориентируясь на тип маршрута. Во‑вторых, возникают риски для бюджета: часть выручки на нерегулируемых маршрутах может оставаться вне поля зрения налоговых органов.