В Самаре хотят сделать безналичную оплату проезда обязательной

Самарская область может сделать решительный шаг в цифровизации общественного транспорта: на рассмотрении находится законопроект, который сделает безналичную оплату проезда нормой для всех видов городского и пригородного транспорта.
Вопрос обсудили 16 февраля на заседании комитета по транспорту губернской думы. Сейчас ситуация неоднородна: валидаторы установлены лишь у перевозчиков с регулируемыми тарифами, а частные маршрутки и другие нерегулируемые маршруты по‑прежнему принимают только наличные.
Такая разрозненность создаёт сразу две серьёзные проблемы. Во‑первых, пассажирам неудобно — приходится иметь при себе и карты, и купюры, ориентируясь на тип маршрута. Во‑вторых, возникают риски для бюджета: часть выручки на нерегулируемых маршрутах может оставаться вне поля зрения налоговых органов.
Депутаты предлагают устранить дисбаланс: обязать всех перевозчиков оснастить транспорт валидаторами. Цель инициативы — обеспечить единый стандарт оплаты для всего общественного транспорта региона.
При этом до окончательного решения ещё далеко.