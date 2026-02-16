Ричмонд
Машина упала с моста в реку в Ельском районе, а ее водитель погиб

Машина перевернулась и упала в реку — водитель погиб.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб в Ельском районе — автомобиль, на котором он ехал через мост, упал в реку Мытва, сообщили в ОСВОД Гомельской области.

Трагедия произошла 13 февраля в районе деревни Бобруйки Ельского район.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, машина упала в реку и перевернулась», — говорится в сообщении.

Спасатели достали машину из реки. Погиб мужчина 1967 года рождения, житель Ельска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

