Машина упала с моста в реку в Ельском районе, а ее водитель погиб

Мужчина погиб в Ельском районе — автомобиль, на котором он ехал через мост, упал в реку Мытва, сообщили в ОСВОД Гомельской области.
Трагедия произошла 13 февраля в районе деревни Бобруйки Ельского район.
«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, машина упала в реку и перевернулась», — говорится в сообщении.
Спасатели достали машину из реки. Погиб мужчина 1967 года рождения, житель Ельска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
