Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада

Особенно тяжело пришлось тем, кто пытается проехать по Третьему транспортному кольцу и Садовому кольцу — там настоящие заторы. Не лучше ситуация и на выездах из города, а также на МКАДе, где пробки растянулись на разных участках. К счастью, по прогнозам, к 9 вечера движение должно стать более свободным.
Накануне метеоролог сообщил, что зима пока не планирует отступать в Москве, поэтому на столицу надвигается балканский циклон с аномальными снегопадами.
