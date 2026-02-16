Ричмонд
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада

Москва встала в пробках к вечеру понедельника, 16 февраля. Движение было настолько плотным, что достигло 10 баллов по шкале загруженности.

Особенно тяжело пришлось тем, кто пытается проехать по Третьему транспортному кольцу и Садовому кольцу — там настоящие заторы. Не лучше ситуация и на выездах из города, а также на МКАДе, где пробки растянулись на разных участках. К счастью, по прогнозам, к 9 вечера движение должно стать более свободным.

Накануне метеоролог сообщил, что зима пока не планирует отступать в Москве, поэтому на столицу надвигается балканский циклон с аномальными снегопадами.

