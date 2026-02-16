Страховщики пожаловались на взыскание сверхвыплат по ОСАГО

По словам представителей организации, выплаты, которые назначаются по решениям судов, превышают лимит в 400 тысяч рублей, установленный законом об ОСАГО для выплаты по имуществу. В законе нет положений, которые бы предписывали действия в случае, если ремонт невозможен либо не состоялся.