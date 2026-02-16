Страховщики пожаловались на взыскание сверхвыплат по ОСАГО

Многие страховые компании столкнулись с взысканием выплат по ОСАГО сверх ограничений за «железо». Эта проблема затронула страховщиков со сложностями с организацией ремонта на технической станции по направлению. Об этом стало известно в понедельник, 16 февраля, из заявления Российского союза автостраховщиков (РСА).
По словам представителей организации, выплаты, которые назначаются по решениям судов, превышают лимит в 400 тысяч рублей, установленный законом об ОСАГО для выплаты по имуществу. В законе нет положений, которые бы предписывали действия в случае, если ремонт невозможен либо не состоялся.
Представители РСА сообщили, что обсуждают с Центробанком, представителями власти и страховщиками изменения в законодательство, которые будут способствовать проработке более понятного механизма действий каждой из сторон, передают «Известия».
12 декабря 2025 года СМИ сообщили, что в ряде российских регионов резко возросла цена полисов ОСАГО. Наибольшие изменения стоимости зафиксировали в Дагестане — в период с 8 по 10 декабря цена увеличилась ОСАГО на 57 процентов. На втором месте расположилась Новосибирская область с 35 процентами.
Наибольшие изменения стоимости зафиксировали в Дагестане — там с 8 по 10 декабря цена увеличилась на 57 процентов. На втором месте Новосибирская область с 35 процентами.