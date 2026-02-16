В «Единой России» обсудили развитие искусственного интеллекта, робототехнику и космические разработки

В Москве прошло первое установочное заседание Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России». В его работе приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
Совет займется формированием долгосрочной технической повестки развития нашей страны и будет обеспечивать эффективное взаимодействие между правительством, учеными, бизнес-сообществом и разработчиками. Лучшие инициативы и проекты в этой сфере войдут в технологический блок народной программы «Единой России».
Главными темами первого заседания совета стало развитие искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, беспилотных систем, технологий связи, создание новых материалов и освоение космоса. Участники совещания также обсудили, какие конкретные инициативы, направленные на развитие новых отраслей экономики и поддержку разработчиков, могут войти в народную программу партии.
«Нам нужны конкретные предложения, которые можно превратить в законы, постановления, программы, стандарты. Чтобы эти документы двигали вперед российский технологический сектор и меняли жизнь людей к лучшему, — подчеркнул Владимир Якушев. — Вы прекрасно знаете свои отрасли развития. И, конечно, можете предложить варианты устранения многих барьеров».
Он отметил, что «Единая Россия» умеет доводить все предложения до практического результата. Поэтому в задачи совета будет входить не только формирование технологического блока народной программы, но и реализация проектов, которые будут в него включены.
По мнению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, каждый из участников совета понимает, как и где России нужно наращивать суверенитет, что для этого необходимо, и какие препятствия могут возникнуть.
«Именно эти знания мы должны собрать воедино и превратить в цели, а затем и в конкретные решения для обеспечения технологической независимости Российской Федерации», — отметил Дмитрий Баканов.
Секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию Илья Медведев напомнил, что передовые страны, например, Китай, занимаются стратегическим планированием на 30−50 лет вперед. Перед советом стоит не менее масштабная цель — сформировать технологическую повестку развития Росси на ближайшие десятилетия.
«Задача Совета — сформировать долгосрочное видение технологического развития страны до 2050 года с механизмом ежегодного обновления. На первоначальном этапе мы будем проводить системный сбор инициатив, идей и предложений от всех участников Совета. Их анализом и проработкой займется проектный офис», — рассказал Илья Медведев.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил о важности координации и совместной работы лидеров отрасли, ученых и представителей партии.
«Отдельно отмечу вопрос, который связан с поддержкой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Поработать над этим можно разными методами, например, налогового стимулирования, стимулирования спроса. Готовы обсуждать любые темы, предложенные членами Совета, и сами будем активно вносить предложения»", — подчеркнул Роман Чекушов.