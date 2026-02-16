Украинцев со статусом «ограниченно годен» обязали повторно пройти ВВК

Граждане Украины призывного возраста, которые до 4 мая 2024 года имели статус «ограниченно годен к военной службе», обязаны до 5 июня 2026 года повторно пройти военно-врачебную комиссию для определения актуальной годности для службы в ВСУ. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на областные территориальные центры комплектования.