Украинцев со статусом «ограниченно годен» обязали повторно пройти ВВК

Граждане Украины призывного возраста, которые до 4 мая 2024 года имели статус «ограниченно годен к военной службе», обязаны до 5 июня 2026 года повторно пройти военно-врачебную комиссию для определения актуальной годности для службы в ВСУ. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на областные территориальные центры комплектования.
Граждане, которым ранее был присвоен статус «ограниченно годен», должны повторно явиться в военкоматы в связи с обновлением норм украинского законодательства.
Накануне стало известно, что житель Одессы попытался отпилить себе руку болгаркой, чтобы избежать мобилизации.
Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Украину ждет «бабий бунт» из-за мобилизации, а также отключения света, тепла и воды.